Эксперты интернет-ресурса Caliber дали оценку преступникам, которые учинили резню в Ходжалы.
Подробности – в репортаже ниже.
Эксперты интернет-ресурса Caliber дали оценку преступникам, которые учинили резню в Ходжалы.
Подробности – в репортаже ниже.
Дата: 2021/02/26 20:22
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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На мероприятии минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Об этом сообщает Минобороны России
В память шехидов Ходжалинского геноцида
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