“Сегодня 29-ая годовщина одной из самых кровопролитных трагедий, учиненных Арменией против азербайджанских мирных жителей”.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции в Университете ADA, посвященной 29-ой годовщине трагедии в Ходжалы.

“Эти раны еще не до конца зажили. Помимо того, что это были преступления, совершенные с особой жестокостью, удручает и тот факт, что те, кто совершил это не предстали перед судом. Их целью было уничтожение азербайджанского населения”,- заявил глава МИД.

Однако при этом он подчеркнул, что Азербайджан положил конец оккупации своих земель.

“В то время как Азербайджан всегда следовал нормам международного права, Армения в ходе и этой войны поступала как и ранее, убивая ни в чем неповинных мирных людей, детей, женщин. Была использована та же террористическая тактика: внезапные ночные обстрелы и цель- уничтожить мирное население. Погибали люди, живущие далеко за пределами зоны боевых действий. Это говорит о том, что в Армении и сегодня у власти находятся люди, у которых та же террористическая идеология. Это говорит о том, что в обществе существует синдром безнаказанности. Мы стали свидетелями военной риторики и после окончания войны’,- заявил Д. Байрамов.

Он отметил, что помимо этого Армения до сих пор отказывается предоставлять Азербайджану карту минных полей. “Мы считаем, что мировое сообщество должно осудить эти шаги Армении”, -подчеркнул он.

“Мы призываем мир не молчать в этих вопросах, не быть сторонними наблюдателями, а выступить за справедливость”, — заявил глава МИД Азербайджана.

Он также подчеркнул, что Азербайджан выступает за мир и уважение территориальной целостности стран региона .

Мы призываем мир не молчать в этих вопросах, не быть сторонними наблюдателями, а выступить за справедливость.

Minval.az