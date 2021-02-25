«От города, который я посетил с отцом в середине 80-х, ничего не осталось». Об этом сказал журналистам находящийся в Агдаме известный грузинский журналист Гиорги Саралидзе.

Он отметил, что обеспокоен увиденным зрелищем и трудно понять, почему были совершены разрушения в таком масштабе:

«Меня очень огорчило увиденное. Я видел эти разрушения на фотографиях. Если честно, не ожидал такого. В юности, в середине 80-х, я был здесь с отцом. В то время здесь все процветало, и то, что я вижу сейчас, похоже на призрак. Город, который был очень хорошо известен во времена Советского Союза, сейчас попросту не существует. На территории в десятки километров все разрушено. По правде говоря, это наводит ужас. И самое главное, я не понимаю, почему это было сделано. Для меня это загадка» (цитата по АПА).

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