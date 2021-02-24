Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение четырех автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном направлении и обратно, а также по маршруту Шуша– Красный Базар – Каджар и в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az