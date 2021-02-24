У России нет официальных данных об использовании от Армении ракетных комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Искандер» – это самое современное на сегодняшний день тактическое или оперативное ракета российских вооруженных сил. О ее боеспособности до сегодняшнего момента мы знали исключительно из победных рапортов о пусках и испытаниях. Сколько-нибудь верифицированной информации о том, что «Искандеры» использовались в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе у нас нет, поэтому я бы не исключал, что Пашинян таким образом оправдывается. В то же время нельзя исключить, что использовать пытались, но крайне неудачно. Никакой официальной информации о пусках «Искандеров» не было», – сказал он.

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