Twitter заблокировал 373 аккаунта, связанные с Россией, Арменией и Ираном, за нарушение политики манипулирования платформой, сообщает Reuters.

Компания заявила, что заблокировала 238 аккаунтов, связанных с Ираном из-за различных нарушений ее политики.

100 аккаунтов, связанных с Россией, были заблокированы «за усиление повествований, подрывающих веру в НАТО и направленных против США и Европейского Союза».

35 аккаунтов, связанных с Арменией, были заблокированы, так как были созданы с «целью сделать мишенью Азербайджан».

Minval.az