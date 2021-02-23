Руины Агдама. Нет ни птиц, ни животных. Звенящая тишина мертвого города после 27 лет армянской оккупации. Разрушения больше, чем в Сталинграде.

Городское кладбище Агдама. Перед уходом с территории Агдамского района (что предусматривалось Трехсторонним заявлением лидеров РФ, Азербайджана и Армении), армянские военнослужащие вскрывали могилы и выбрасывали останки давно умерших людей, демонстрируя ненависть к азербайджанцам.

Физули. Города нет. Все тотально разрушено, руины заросли колючим кустарником. Таковы последствия 27-летней армянской оккупации.

Городское кладбище азербайджанского города Физули, оставленного армянскими войсками при отступлении. Разрушенные и сброшенные с постаментов памятники, вскрытые могилы.

Я был в «горячих точках» — в Сирии, до этого в Боснии и Герцеговине, Косово, Сербии — однако разрушения в Агдаме и Физули беспрецедентны.

Долго размышлял, а надо ли выкладывать шокирующие фотографии, которые я сделал при посещении Физули и Агдама. Потом решил: надо! Военные преступления — они и есть военные преступления. Ну и фактор риска в этой поездке присутствовал — армянские мины и снаряды до сих пор вокруг.

Армяне и азербайджанцы, хотелось бы верить, с течением времени забудут былую вражду и смогут жить в мире. Жили же мирно в составе СССР.

А за совершенные военные преступления — разрушенные мирные города, резню в Ходжалы, — виновные должны понести ответственность.

Физули. Снаряды и мины — остались от отступавшей армянской армии.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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