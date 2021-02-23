Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся заявления Сержа Саргсяна, согласно которому он был удивлен, почему «Искандер» не стрелял на 3-4 день войны.

Журналист «Первого армянского информационного» поинтересовался у премьер-министра, адресован ли этот намек ему, на что премьер ответил: «Этот намек может быть адресован мне, но я думаю, что отверженный должен знать ответы на многие вопросы, а не задавать вопросы, на которые он знает ответы. А может быть они ответят, почему выпущенный «Искандер» [ракета] не взорвался или взорвался, например, на 10%».

Журналист поинтересовался, бывает ли так, на что премьер ответил: «Не знаю».

Журналист отметил: «Это интересная новость».

«Может быть, это было оружие 80-х?», — сказал Никол Пашинян.