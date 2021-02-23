Армения утверждает, что у нее нет карт заминированных территорий Азербайджана. Военные эксперты опровергли это лживое заявление армянской стороны.
Подробности – в репортаже ниже.
Армения утверждает, что у нее нет карт заминированных территорий Азербайджана. Военные эксперты опровергли это лживое заявление армянской стороны.
Подробности – в репортаже ниже.
Дата: 2021/02/23 20:56
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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Мнение азербайджанского дипломата
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