Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 13 га территории, 4 км дорог, 15 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 43 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1474 га территории, 457 км дорог, 1440 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 870 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Минобороны России.

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