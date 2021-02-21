Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков встретился с членом комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджана, руководителем парламентской рабочей группы по связям с Беларусью, заместителем председателя общества дружбы «Азербайджан — Беларусь» академиком Зиядом Самедзаде. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства.

В ходе встречи стороны поговорили о состоянии и перспективах белорусско-азербайджанских связей, в том числе и о развитии партнерства в экономической и гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено обсуждению необходимости скорейшего возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан — Беларусь», которая направлена на эффективное содействие развитию двусторонних научных и культурных контактов, а также на создание благоприятного фона для делового и торгово-экономического сотрудничества.

Minval.az