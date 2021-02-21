В Боготе 14-летняя девочка выгнала из семейного магазина трех грабителей. Вместе с ней в момент нападения там находились мать, маленький ребенок и собака.

Двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в небольшой семейный магазин. За ними шел третий, который пытался закрыть двери изнутри. Они направлялись к кассе.

Когда мужчины подошли, мать бросилась на одного из нападавших, а ее 14-летняя дочь взяла в руки мачете и начала рубить вооруженных грабителей.

Девочка с тактической точностью целилась в различные части тела мужчин. Один из нападающих успел выстрелить и ранил владелицу магазина, пуля прошла навылет и не задела жизненно важных органов.

В итоге грабители сбежали, насколько их травмы серьезны — неизвестно.

Девочка рассказала местному телеканалу, что хранит холодное оружие под прилавком для самообороны.

“Это не первый и даже не второй подобный случай, поэтому я уже знала, что, если что-то произойдет, мне нужно взять мачете”, — сказала девочка, слова которой приводит «Корреспондент» со ссылкой на Vice.

Как пишет издание, то, что 14-летний ребенок держит мачете под прилавком магазина – “лишь еще одно подтверждение того, что такое восприятие правильное”.



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