Депутат Госдумы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев назвал проявлением русофобии арменизацию оккупационным режимом русской православной церкви в Шуше.

«Яркий пример того, как современная власть Армении под руководством западных кураторов действует по украинскому сценарию. Оккупация русской церкви, атака на духовные ценности — зловещее проявление самой отпетой русофобии. Усилия Азербайджана по освобождению территорий и людей от этой антинародной власти заслуживают всяческого уважения!», — написал Журавлев на своей странице в соцсети Facebook.

Minval.az