“У человека создается впечатление, что в Агдаме, Физули взорвалась атомная бомба”.

Об этом заявил главный редактор российского журнала “Национальная оборона”, известный военный эксперт Игорь Коротченко, делясь с журналистами впечатлениями от посещения оккупированных территорий Азербайджана.

«Переход оккупированных земель в состав Азербайджана, окончание 30-летнего ужаса оккупации, безусловно, является радостным событием. В связи с этим у меня остались приятные впечатления. С другой стороны, когда я увидел, что освобожденные Азербайджаном города и села были полностью разрушены и уничтожены армянами, я пришел в ужас. Я был в Физули и Агдаме. Эти города полностью стерты с лица земли. У человека создается впечатление, будто там взорвалась атомная бомба. Здания разрушены, стены домов так разрушены, что сравнены с землей. Словом, камня на камне не осталось. Поэтому считаю, что для восстановления городов, поселков, сел должна быть проделана большая работа. Конечно, это требует долгих лет и больших финансовых затрат. В этом смысле, армяне оставили после себя землю, сожженную и уничтоженную, как при бомбардировке атомным оружием. Однако, у армян не было атомной бомбы. Их атомная бомба — ненависть к Азербайджану. Результатом этого является то, что на этих территориях в настоящее время царит мертвая сцена. Сотни квадратных километров заминированных территорий, здесь невозможно встретить ни животных, ни птиц, ни живых растений”, — приводит АПА слова Игоря Коротченко.

Minval.az