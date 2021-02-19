Эстонские депутаты подготовили заявление в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии.

Текст заявления опубликован на сайте парламента Эстонии.

«Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с АР выражает азербайджанскому народу глубокие соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы. Мы разделяем боль народа в связи с Ходжалинской резней, в ходе которой было убито более 600 мирных жителей, в том числе много женщин, детей и пожилых людей», — говорится в заявлении.

Депутаты Эстонии подчеркнули, что виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к ответственности.

«Мы решительно осуждаем преступления против человечности, совершенные во время оккупации Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, по отношению к гражданскому населению. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности», — отмечается в документе.

«Мы приветствуем прекращение военных действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Выражаем поддержку усилиям АР, направленным на обеспечение стабильного мира, интеграцию и восстановление освобожденных территорий», — сообщается в заявлении эстонских депутатов.

Minval.az