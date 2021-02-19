В рамках международной информационной кампании «Справедливость для Ходжалы!» в центральных районах Киева установлены билборды в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как говорится в сообщении посольства Азербайджана в Украине, целью установки билбордов является информирование жителей Украины и иностранных граждан о Ходжалинском геноциде.

Билборды установлены в центральных районах Киева с интенсивным движением – на улицах Л.Толстого, Большой Васильковской, Глубочицкой, Сечевых Стрельцов, на автомагистрали Киев-Борисполь.

На билбордах отражена скульптура «Крик матери» и надпись «Справедливость для Ходжалы!».

Демонтаж билбордов планируется в конце месяца.

Minval.az