За время взаимодействия пиротехников российского министерства по чрезвычайным ситуациям и саперов МЧС Азербайджана на освобожденных территориях обнаружено около девяти сотен мин, говорится в сообщении азербайджанского ведомства.

С начала сотрудничества специалисты двух стран обнаружили и обезвредили 390 противопехотных мин, 490 противотанковых мин и 27 неразорвавшихся боеприпасов.

Совместное разминирование освобожденных территорий саперами МЧС России и специалистами азербайджанского министерства продолжается.





Minval.az