Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 10 га территории, 2 км дорог, 13 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 259 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1429 га территории, 445 км дорог, 1374 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 712 взрывоопасных предмета.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az