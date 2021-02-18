Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министры провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Наш министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили темы, затронутые сегодня в телефонном разговоре между нашим президентом и Владимиром Путиным, и договорились отслеживать их», — говорится в заявлении МИД Турции.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике.

Minval.az