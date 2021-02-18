Более 9 тыс. человек были ранены в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, до сих пор ведутся поиски пропавших без вести, сообщила в четверг Генпрокуратура Армении.

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«В результате развернувшихся боевых действий ранения различной степени тяжести получили 9 тыс. 094 человека», — говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

В ведомстве отметили также, что точное число погибших неизвестно, поскольку продолжается процесс идентификации трупов, ведутся поиски без вести пропавших лиц. «Только в 2020 году идентифицированы тела 3 тыс. 389 военнослужащих», — отметили в Генпрокуратуре.

Minval.az