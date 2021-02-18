С 27 сентября 2020 года по 13 февраля 2021 года тела 3577 погибших прошли судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в министерстве здравоохранения Армении.

Здесь отметили, что по состоянию на 13 февраля 428 образцов находятся в стадии прохождения ДНК-экспертизы.

В списки погибших, публикуемых сепаратистами, внесены имена 2364 человек.

Между тем в период с 13 ноября по 17 февраля в ходе поисковых работ армянская сторона нашла тела 1485 погибших.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян заявлял, что число погибших в карабахской войне не превысит 4000.

Minval.az