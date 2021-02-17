Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 15 га территории, 5 км дорог, 21 домостроение, обнаружено и вывезено для уничтожения 159 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1419 га территории, 443 км дорог, 1361 домостроение, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24453 взрывоопасных предмета.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

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