Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение шести автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана: четырех – через Лачинский коридор в северном направлении и обратно, а также двух колонн по маршруту Каджар – Красный Базар – Шуша и в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Minval.az