Руководитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов и депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя депутатской группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко направили обращение к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и министру иностранных дел Дмитрию Кулеба в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой.

Авторы обращения особо отмечают, что характер и масштабы преступлений, совершенных против населения города Ходжалы, однозначно подпадают под действие Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой резолюцией №260 Генеральной Ассамблеи ООН.

В обращении говорится, что парламенты многих стран, в том числе Организация исламского сотрудничества приняли декларации о том, что Ходжалинская трагедия является преступлением против человечества.

Авторы обращения попросили вынести на голосование на пленарном заседании Верховной Рады Украины вопрос осуждения событий, произошедших 26 февраля 1992 года в Ходжалы и признания этих событий геноцидом против азербайджанского населения.

Minval.az