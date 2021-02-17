Проживающая в Грузии азербайджанская община призвала парламент страны дать политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, совершенному армянами 29 лет назад.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, совместное заявление, подписанное 55 организациями и общественными деятелями, адресовано президенту Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министру Георгию Гахария, председателю парламента Арчилу Талаквадзе, Министерству иностранных дел, Аппарату омбудсмена и другим структурам, а также аккредитованным в Грузии дипломатическим представительствам США и европейских стран.

Напомнив, что азербайджанцы-граждане Грузии активно участвуют в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны, прилагают усилия для ее развития, наши соотечественники призвали парламент Грузии не оставаться равнодушными к этому жестокому преступлению.

Авторы заявления выразили надежду в то, что объективное отношение к этому кровавому событию, произошедшему в XX веке, предотвратит новые преступления.

Minval.az