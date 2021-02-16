Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 16,7 га территории, 3,2 км дорог, 13 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 3 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1404 га территории, 438 км дорог, 1340 домостроений, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 294 взрывоопасных предмета.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az