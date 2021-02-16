16 февраля в Киеве состоялась церемония презентации книги «Байракдар», посвященной реалиям Карабаха.

В церемонии презентации книги, переведенной на украинский язык и изданной по инициативе посольства Азербайджана в Украине и при поддержке почетного консульства в Харькове, проходившей в Доме актера в Киеве, приняли участие послы, дипломаты зарубежных стран, представители офиса президента и Верховной Рады Украины, известные писатели, общественные деятели, руководители диаспоры, студенты вузов, представители местных СМИ.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова сообщила, что в книгу вошли различные по своим масштабам произведения как известных, так и молодых писателей. Одно в них неизменно – боль за Карабах, обида за то, что сотворили агрессоры с этим прекрасным краем, тоска по отчему дому, родной земле. Но и надежда, что когда-нибудь все это закончится.

«Сегодня мы можем с радостью сказать: Нагорный Карабах и все прилегающие 7 районов снова наши. Но сепаратисты опять реанимируют почивший вопрос о статусе, спекулируют на культурном наследии, отказываются предоставить карты минных полей. Живущие за рубежом армяне выступают с разжигающими месть лозунгами», — сказала посол.

Эльмира Ахундова напомнила, что, как заявил президент Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденные районы, региональные транспортные проекты, которые уже начали реализовываться, играют важную роль для долгосрочного развития, обеспечения стабильности и сведения к нулю риска войны. И от этого выиграют все страны региона и в том числе Армения, которая все эти годы была по объективным причинам отстранена от энергетических и транспортных проектов. «Мы обустроим Карабах, вернем туда бывших беженцев и вновь превратим регион в цветущий сад. Залогом этому – солидарность азербайджанского народа со своим Лидером, президентом Ильхамом Алиевым, которому сегодня безоговорочно доверяет все население нашей страны», — отметила дипломат.

Затем на мероприятии были зачитаны благодарственные письма народного писателя Эльчина и известного писателя Мамеда Оруджа – авторов вошедших в книгу произведений – к участникам мероприятия.

Выступивший генеральный секретарь Союза писателей Украины Николай Гриценко сказал, что книга «Байракдар» внесет ценный вклад в распространение правды о Карабахской войне в украинском обществе.

Положительно оценив рост за последнее время количества книг, изданных на украинском языке посольством Азербайджана в Киеве, Николай Гриценко отметил, что все это очень значимо с точки зрения популяризации культуры, литературы и реалий народов.

Известный украинский писатель Дмитрий Стус в своем выступлении сказал, что эта первая книга в украинской литературе, повествующая о реалиях Карабаха. Он подчеркнул, что чтение этих произведений очень важно для украинских литераторов. Поскольку в таком формате еще не издана книга, которая доводит до украинских читателей правду о Карабахе, особенно страданиях людей во время войны. Это можно считать одним из лучших образцов азербайджанской литературы.

Украинский поэт Дмитрий Бураго, долгие годы тесно сотрудничавший с посольством Азербайджана в Украине, главный редактор газеты «Украинская литература» Сергей Кулида, научный сотрудник Национальной академии наук Украины и редактор книги Ирина Казимирова рассказали о важности издания, отметили, что произведения, вошедшие в книгу, смогут завоевать любовь украинских читателей.

Художественное прочтение писательницей Лесей Мудрак рассказа Гюнель Анаргызы «Письмо отцу», который вошел в книгу, растрогал присутствующих.

Отметим, что название книги взято из повести народного писателя Эльчина «Байракдар», написанной 17 лет назад. В книгу вошли также произведения Мамеда Оруджа, Эльчина Гусейнбейли, Вагифа Султанлы, Азера Абдуллы, Гюнель Анаргызы, Самиры Ашраф, Кямрана Назирли, Мирмехди Агаоглу.

Художник обложки книги — член Федерации художников ЮНЕСКО, председатель Ассоциации деятелей культуры Азербайджана в Европе, народный художник Азербайджана Ашраф Гейбатов.

Автор идеи издания — народный писатель, посол Эльмира Ахундова, составитель — поэт-переводчик Салим Бабуллаоглу, переводчики М.Карачубо и М.Салманов.

В заключение Эльмира Ахундова дала интервью местным СМИ.

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