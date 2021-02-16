«Нас объединяет и желание дать хорошее образование нашим детям. Потому что хорошее образование обеспечивает им в будущем лучшие возможности».

Об этом на презентации проекта «Профессиональное образование и обучение для будущего: поддержка создания в Азербайджане передовых центров профессионального образования» сказал руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что Азербайджан и ЕС являются долгосрочными партнерами в сфере энергетики.

«Думаю, что с началом этого проекта мы станем стратегическими партнерами и в сфере образования. Мы долгие годы сотрудничали в сферах высшего, инклюзивного образования, модернизации дошкольного образования, участия общества в образовании и в других сферах. На сегодняшний день работаем в сфере профессионального образования. Мы делимся лучшими стандартами и лучшим опытом ЕС. Эта программа – лучшие инвестиции, вкладываемые в человеческий капитал. Потому что важны люди, их мнение, творчество и умение», — подчеркнул К.Янкаускас (цитата по АПА).

Minval.az