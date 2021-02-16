Посольство Азербайджана в России распространило информацию о гражданах Азербайджана, задержанных в ходе беспорядков на российско-азербайджанской границе 15 июня 2020 года.

На протяжении всего этого времени данный вопрос был под пристальным контролем посольства. Сотрудниками дипломатического представительства были проведены встречи как с задержанными, так и с представителями соответствующих государственных органов России, в рамках полномочий посольства нашим гражданам была оказана всесторонняя помощь, говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что уголовные дела в отношении Джейхуна Намазова, Эльбруса Ахмедова, Нахида Агаева, Азиза Фараджзаде, Эльмара Мехтиева, Турала Гиясова и Эльмара Мусаева были прекращены, они были выпущены на свободу.

Один гражданин — Анвар Мурадов решением Дербентского районного суда был приговорён к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье 318.2 УК Российской Федерации (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дело направлено в Верховный Суд Республики Дагестан для пересмотра приговора по апелляционной жалобе адвоката.

Что касается двух граждан — Ровшана Гусейнова и Эмина Имамалиева, то на предварительном следствии объём обвинения изменён. Их действия квалифицированы по статье 318.2 УК Российской Федерации и после вручения им обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Магарамкентский районный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу 19 февраля и 5 марта соответственно. В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Посольство и впредь будет держать данный вопрос в центре внимания и о деталях намечающихся заседаний суда будет сообщено дополнительно.

Minval.az