«Сегодня я вновь приехал на освобожденные земли. Сегодня на этих землях проводится несколько мероприятий. Их цель – скорейшее восстановление освобожденных земель, чтобы люди вернулись сюда, и на этих землях возродилась жизнь».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 февраля в своем выступлении в селе Гюлябирд Лачинского района в ходе поездки вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и их дочерью Лейлой Алиевой в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джабраильский районы.

Глава государства отметил, что особое место среди восстановительных работ, конечно же, занимает снабжение электроэнергией: «С этой целью мы сразу после войны, с первых же дней стали заниматься данной работой. В первую очередь были предприняты практические шаги для снабжения электроэнергией города Шуша, и первый этап уже завершился» (цитата по АПА).

Глава государства отметил, что «Азеришыг» уже проложил в город Шуша линии электропередачи. Для обеспечения Шуши бесперебойной электроэнергией и развития города в дальнейшем Акционерное общество «Азерэнержи» также прокладывает в Шушу высоковольтные линии электропередачи и строит в городе электрическую подстанцию.

«А сегодня мы находимся в южной части Лачинского района, на территории села Гюлябирд. Сегодня в селе Гюлябирд открывается гидроэлектростанция. Не прошло и двух месяцев после освобождения Лачинского района от оккупации – спустя полтора месяца здесь сдается в эксплуатацию гидроэлектростанция. Генерационная мощность этой гидроэлектростанции составляет 8 мегаватт. Среди малых гидроэлектростанций станция на 8 мегаватт может считаться станцией среднего объема. Главное, что после запуска данной станции здесь уже появляются генерационные мощности, и таким образом мы будем эффективно пользоваться нашей природой – рекой Хакари».

Глава государства сказал, что в Кяльбаджар-Лачинской зоне природные условия для гидроэлектростанций очень благоприятные, в свое время здесь было много станций: «Ненавистный враг в период оккупации тоже пользовался этими станциями. Но в течение 20 дней после капитуляции – до 1 декабря Армения разрушила до основания, можно сказать, все эти гидроэлектростанции, вывезла отсюда оборудование, снесла здания станций. В том числе враг разрушил Гюлябирдскую гидроэлектростанцию. Иначе эта станция обслуживала бы нас уже с 1 декабря. Но данные мною поручения в короткий срок были выполнены, и сегодня мы отмечаем открытие Гюлябирдской гидроэлектростанции мощностью 8 мегаватт. Это – первая электростанция, сданная в эксплуатацию на освобожденных землях, и это имеет огромное значение и большой символический смысл. Мы возвращаемся на эти земли. Мы восстановим в Кяльбаджарском и Лачинском районах все гидроэлектростанции, которые незаконно эксплуатировались армянами на протяжении многих лет и были ими разрушены».

Президент Азербайджана отметил, что только на территории Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций: «Все они будут восстановлены. А на территории Кяльбаджарского района будут реконструированы 12 гидроэлектростанций. Таким образом, генерационная мощность разрушенных и подлежащих восстановлению станций только в Кяльбаджарском и Лачинском районах составит 120 мегаватт. Это очень большая генерационная мощность. Благодаря ей мы восстановим эти территории, обеспечим их бесперебойной энергией. Если взглянуть и на другие намеченные нами проекты, то можно увидеть, что возобновляемые виды энергии имеют в этом регионе огромный потенциал. Самым большим потенциалом среди них будут обладать гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы».

Глава государства подчеркнул, что достигнута договоренность с Исламской Республикой Иран о строительстве данных станций: «Эти гидроэлектростанции будут построены в ближайшем будущем, и, таким образом, азербайджанская сторона получит от этих станций генерационную мощность в 120 мегаватт. То есть, через несколько лет мы будем получать 120 мегаватт от станций «Худаферин» и «Гыз галасы» и 120 мегаватт – от гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Это означает 240 мегаватт генерационных мощностей, и преимущество здесь в том, что это – гидроэлектростанции, поэтому себестоимость энергии очень низкая. Параллельно с этим я уже дал указание начать процесс определения видов возобновляемой энергии и мест на всех остальных освобожденных землях. Такое указание дано, и сегодня первый пилотный проект «умное село» в Зангиланском районе будет снабжаться именно возобновляемой энергией».

Президент заявил, что освобожденные земли будут зоной «зеленой энергии» и отметил, что уже пригласил местных и иностранных инвесторов: «Должен также отметить, что государство само выполняет и будет выполнять все основные работы. Местные и иностранные инвесторы, вкладывая инвестиции, смогут и обеспечить свои бизнес-интересы, и сказать свое слово в долгосрочном снабжении Азербайджана источниками бесперебойной, дешевой и экологически чистой энергии.

Таковы наши планы. В Кяльбаджарском и Лачинском районах есть огромный потенциал ветряной энергии. В Зангиланском и Джабраильском районах – больше потенциал солнечной энергии. Первоначальные исследования уже проведены. Таким образом, реконструировав наши энергетические генерационные мощности, линии электропередачи, мы превратим Карабах в зону «зеленой энергии».

Объявляя данную программу, я имел в виду именно это, и сегодня уже сдается в эксплуатацию первый проект – Гюлябирдская гидроэлектростанция, которую вы там видите».

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