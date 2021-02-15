14 февраля в ходе поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джабраильский районы президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали на территории Беситчайского государственного природного заповедника в Зангиланском районе.

Армянские захватчики в период оккупации совершили экологический террор в Беситчайском заповеднике, уничтожив почти половину лесного массива. В результате армянского вандализма сформировавшейся здесь годами экосистеме был нанесен серьезный ущерб.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посадили в Беситчайском заповеднике чинары.

Затем глава государства, первая леди и их дочь выпустили мальков в Беситчай.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Мы посадили чинары в Беситчайском государственном природном заповеднике. Беситчайский заповедник был создан в 1974 году по поручению великого лидера Гейдара Алиева. Здесь на территории более 100 гектаров государством охранялись редкие чинары. Это был уникальный платановый лес. После оккупации ненавистный враг вырубил, распилил, разграбил и сжег значительную часть чинар. Это – очередное свидетельство армянского вандализма. Сегодня началось восстановление Беситчайского природного заповедника.

Мы восстановим этот заповедник. Конечно, возраст вырубленных здесь деревьев составлял примерно 200-300 лет. В любом случае, мы выполнили свой долг.

Мы также выпустили мальков в Беситчай. Это тоже очень красивая река. Вообще, этот регион богат реками. Отныне Тертерчай, Хачинчай, Беситчай, Базарчай, Хакари и другие реки будут служить азербайджанскому народу. В период оккупации презренный враг перекрыл и реку Тертерчай, в нескольких наших районах более ста тысяч гектаров земель остались без воды. Против нас был совершен экологический террор» (цитата по АПА).

Minval.az