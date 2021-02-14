Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 16 га территории, 5 км дорог, 19 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 2 взрывоопасных предмета.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1387,3 га территории, 434,8 км дорог, 1327 домостроений, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружен и обезврежен 24 291 взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает Минобороны России.

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