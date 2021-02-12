В пятницу, 12 февраля, состоялась встреча официального представителя Азербайджана с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном. Об этом сообщила пресс-секретарь Арутюняна Лусине Аванесян.

Как отметила Аванесян, обсуждались вопросы поиска без вести пропавших и возвращения пленных, а также другие вопросы гуманитарного характера. Речь шла о гражданах, судьба которых неизвестна после военных действий 90-х годов прошлого века. Подробности переговоров, добавила она, раскрывать пока не целесообразно.

Армянские СМИ в привычной себе манере поспешили сразу же представить данный факт как встречу представителя Баку с «президентом» фейкового «НКР».

Однако, как удалось выяснить сайту Musavat.com у независимых источников, встреча состоялась по требованию азербайджанской стороны, и у Араика Арутюняна были взяты показания по факту преступления. Речь идет о выяснении судьбы пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта 4 тыс. азербайджанцев. Большинство из них было взято армянами в плен или в заложники в ходе боевых действий.

Баку, согласно тому же источнику, выдвинул условие: азербайджанская сторона выразила готовность вернуть армянских диверсантов (согласно официальным данным, их насчитывается 62 человека, по неофициальным же – 140), попавших в плен после прекращения боевых действий, в обмен на информацию о судьбе пропавших без вести наших соотечественников. Армянская сторона приняла это условие. И в рамках следственных мер, проводимых азербайджанскими спецслужбами, состоялась беседа с Араиком Арутюняном, в ходе которой он ответил на интересующие азербайджанскую сторону вопросы.

Встреча прошла с участием главы Службы национальной безопасности Армении полковника Армена Абазяна, а также генерал-лейтенанта Рустама Мурадова в зоне ответственности российских миротворцев.

Minval.az