Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает принимать меры контроля за импортируемыми в страну пищевыми продуктами.

Как говорится в сообщении АПБА, в рамках этих мер инспекторы Агентства провели осмотр 20 тонн замороженного мяса курицы под товарным знаком «Biu-Biu» компании Chirina LTD, импортированного в нашу страну из Республики Грузия.

В ходе осмотра были взяты образцы продукции и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проведенных экспертиз в партиях продукции с несколькими датами производства (12.10.2020 и 03.10.2020, общим весом 3.07 тонны) были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

Агентство приняло решение об уничтожении непригодных для потребления продуктов, в настоящее время принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.

Minval.az