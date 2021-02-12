Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования в Карабахе продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 15 га территории, 5 км дорог, 17 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 11 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1358,3 га территории, 425,8 км дорог, 1292 домостроения, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 279 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Минобороны России.

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