Монумент лидеру армянских националистов Гарегину Нжде, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, в ближайшее время будет демонтирован. Об этом на заседании парламента Армении объявил депутат Арман Бабаджанян.

Статуя Нжде была установлена в январе в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Она появилась в городе Ходжавенде.

Решение о демонтаже памятника было принято представителями Азербайджана и России совместно с Турцией, заявил Бабаджанян.

О скором демонтаже памятника Нжде пишут армянские СМИ и соцсети.

Minval.az