Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 47 га территории, 7 км дорог, 33 домостроения, обнаружено и вывезено для уничтожения 19 взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1343,3 га территории, 420,8 км дорог, 1275 домостроений, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24268 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Минобороны России.

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