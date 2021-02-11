«Связь между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется по Лачинскому коридору. Об этом говорится в 6-м пункте трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября. Вы это хорошо знаете и без меня».

Об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос армянского журналиста в связи с использованием армянами Нагорного Карабаха дороги Агдере-Варденис, сообщает АПА.

М.Захарова напомнила армянскому журналисту, что связь между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется по Лачинскому коридору.

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