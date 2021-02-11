Россия работает с Арменией и Азербайджаном по вопросу возвращения пленных на родину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По ее словам, Россия продолжает считать оптимальным вариантом решения проблемы пленных – обмен по формуле «всех на всех». Она подчеркнула, что это позиция России, об этом говорили президент и глава МИД РФ.

«Мы работаем и с армянскими и азербайджанскими коллегами, в том числе по линии размещенной в зоне конфликта российского миротворческого контингента. Недавно при посредничестве командующего российскими миротворческими силами состоялся очередной обмен военнопленными, домой вернулись один азербайджанец и пять армян», — сказала Захарова, слова которой приводит «Спутник».

Minval.az