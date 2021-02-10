Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 54 га территории, 15 км дорог, 40 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 22 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1296,3 га территории, 413,8 км дорог, 1242 домостроения, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24249 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az