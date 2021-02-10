Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение 6 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана. Одной колонны по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и обратно, две в район Падара и по одной в районы Минкенд и Пирджахан.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az