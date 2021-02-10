Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, рассказывая о кризисах вблизи российских границ, подробно затронул тему Южного Кавказа. Он заявил, что Москва плотно работает с Азербайджаном и Арменией по всем аспектам нагорно-карабахской проблематики, выстраивая работу на основе трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Руденко напомнил, что сегодня перемирие обеспечивается российским миротворческим контингентом, размещенным вдоль линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре и заверил: «Присутствие наших миротворцев в регионе — это фактор, обеспечивающий необходимые условия для нормализации обстановки не только в Карабахе, но и в отношениях Баку и Еревана в целом».

При этом российский дипломат подчеркнул, что на московском саммите 11 января была сформирована рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Ее основная задача — разблокирование транспортных и хозяйственных коммуникаций. Первое заседание рабочей группы состоялось в Москве 30 января. Теперь к работе приступают специалисты трех стран в части своей отраслевой специализации. Руденко акцентировал внимание на том, что речь идет перспективах экономического восстановления в более широком контексте Южного Кавказа: «Мир и стабильность в интересах всех партнеров по региону, в том числе Грузии, Ирана и Турции. Рассчитываем на их поддержку устремлений Баку и Еревана нормализовать отношения в русле трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и договоренностей 11 января».

Одновременно заместитель министра иностранных дел РФ усмотрел в действиях западных стран стремление «перекроить постсоветское пространство, разрушить многовековые связи между проживающими там народами и навязать собственную шкалу демократических ценностей. Подобная линия, сопровождающаяся грубым вмешательством во внутренние дела суверенных государств, во многом провоцирует кризисные явления по периметру российских границ».

«Ситуация на пространстве СНГ прямо проецируется и на нашу безопасность. В этой связи положение в этих государствах нам далеко не безразлично. Мы заинтересованы иметь в лице наших соседей стабильные, процветающие государства, в которых обеспечены экономический рост, права человека, с которыми у нас развиваются дружественные, партнерские, вплоть до союзнических, отношения. Для нас категорически неприемлемы попытки диктовать странам СНГ со стороны, тем более из-за океана, то, как им жить и с кем дружить. Намерены жестко противодействовать такой политике», — заявил дипломат, слова которого приводят «Известия».

Minval.az