Эти власти довели нас до такого состояния отнюдь не в результате халатности или безграмотности, это было спланированное действие.

Об этом заявил на встрече с журналистами 10 февраля офицер запаса, генерал-майор юстиции Татул Петросян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

«Никол Пашинян полностью выполнил турецкий заказ, если мы думаем, что 75% Карабаха сдано, то, уверен, что через год-два «Арцаха» (закавычено нами – прим.ред.) не будет. Турки не допустят никого в Карабах без их разрешения. Уже есть сведения о том, что из Армении в Карабах могут въезжать только граждане РА и РФ, поскольку она является стороной договора. Есть информация о том, что иностранный журналист пытался попасть в Карабах, но его не пустили, сказали, что Баку должен разрешить», — отметил Петросян.

Minval.az