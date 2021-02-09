Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1242,3 га территории, 398,8 км дорог, 1202 домостроения, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24227 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az