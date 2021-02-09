Никто в Армении не может четко сказать, почему в стране до сих пор сохраняется режим военного положения.

Об этом на заседании Национального Собрания Армении в ходе парламентского часа заявила 9 февраля депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян. По ее словам, непонятно, почему в стране сохраняется военное положение, если азербайджанские военнослужащие делают все, что хотят. «Они с GPS в руках как хотят раскраивают Сюник.

Посмотрите, они как хотят, сколько метров, километров, вправо, влево, на север, юг …, как хотят и что хотят делают. Почему сохраняется военное положение, когда это правительство занимается вопросом военнопленных только ради «галочки»? Родители пропавших без вести в этот момент вместе с российскими миротворцами ведут поиски, но и это в том случае, когда азербайджанцы делают нам одолжение и впускают на свою территорию», — приводит слова депутата армянский интернет-портал news.am.

Minval.az