Министр финансов Грузии Иване Мачавариани во вторник, 9 февраля, обсудил с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым проект совместного строительства КПП. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства финансов Грузии.

Стороны планируют за счет проекта значительно ускорить и упростить процедуры пересечения границы, а также укрепить транспортные и торговые связи.

Кроме этого, в ходе встречи были обсуждены имеющиеся возможности для дальнейшего расширения информационного обмена между соответствующими госструктурами двух стран, повышения эффективности таможенных процедур.

Мачавариани и Гулиев также затронули вопрос координации деятельности таможенных органов в условиях пандемии. В частности, было отмечено, что это может обеспечить бесперебойные поставки продукции не только между двумя странами, но и в регионе в целом.

Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили, начальник налоговой службы Леван Какава и глава таможенного управления Мамука Джангулашвили.

Minval.az