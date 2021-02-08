В Астрахани задержали 5 тонн замороженной рыбы. Партия замороженного сазана предназначалась для экспорта в Азербайджан.

Во время контроля с помощью системы «Меркурий» в пункте ветеринарного оформления «Астраханский» сотрудники Россельхознадзора выяснили, что продукция была изготовлена из сырья с истекшим сроком годности, сообщает агентство новостей «Астрахань-24».

В результате вывоз 5 тонн замороженного сазана был запрещён, предприятие-производитель из Икрянинского района Астраханской области привлекут к административной ответственности. Помимо этого, на основании требований законодательства ЕАЭС Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке сертификации и запрете выпуска подконтрольного товара с территории Российской Федерации.

Minval.az