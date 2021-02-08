Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с распространенным в социальных сетях видео о помолвке 11-летней азербайджанской девочки в тбилисском селе Поничала (Соганлыг). Об этом говорится в сообщении МВД.

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Отмечается, что расследование начато по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей принуждение несовершеннолетнего к вступлению в брак.

«Главный отдел по делам несовершеннолетних Управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел оперативно отреагировало на публикацию соответствующего видео и начало расследование по пункту «а» части 2 статьи 150 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей принуждение несовершеннолетнего к вступлению в брак. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия с целью установления обстоятельств преступления, изложенных в опубликованном видеоматериале”, — говорится в сообщении.

Minval.az