Российскими миротворцами в Карабахе обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратился 41 человек. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52351 человек.

Также обеспечено сопровождение 28 армянских паломников из Ханкенди в монастырь Худавенг.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az