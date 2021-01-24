Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих, погибших в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей карабахских сепаратистов.

Для идентификации тел назначена судебная экспертиза.

Minval.az