Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих, погибших в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей карабахских сепаратистов.
Для идентификации тел назначена судебная экспертиза.
Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих, погибших в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей карабахских сепаратистов.
Для идентификации тел назначена судебная экспертиза.
Дата: 2021/01/24 16:38
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
156
Уровень воды в Куре за последнюю неделю упал на 60 сантиметров
В зоне извержения вулкана возникли тектонические разломы на почве
Минобороны Азербайджанской Республики показало видеокадры из села Ашагы Айбасанлы Физулинского района.
Его обвинили по статье 311.3.2 (Повторное получение взятки)
Началась регистрация абитуриентов
Какой политики ждать от Байдена по Южному Кавказу
Турецкий министр скорбит по поводу гибели азербайджанского моряка
Тело скоро доставят в порт Джентиль в Габоне
Шехид будет похоронен сегодня в Агдашском районе